Vicenza, Tir investe e uccide operaio sulla A31

Un operaio, addetto alla segnaletica stradale e in quel momento impegnato per lavori di manutenzione, è stato travolto e ucciso da un Tir. L'incidente si è verificato nel tratto vicentino dell'autostrada A31, tra i caselli di Agugliaro e Noventa Vicentina. La vittima stava sistemando a terra i "birilli" per delimitare le carreggiate, quando è stata colpita in pieno dal mezzo.