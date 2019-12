Vicenza, salvato scialpinista travolto da una valanga sul Portule

Il Soccorso alpino di Asiago è stato allertato per uno scialpinista rimasto ferito dopo essere stato travolto da una valanga sul Portule. Era stato l'uomo, di 58 anni, dopo essere riuscito a liberarsi dalla neve, a dare l'allarme. Trascinato per 500 metri, si trovava nella parte finale della discesa e aveva riportato una frattura al ginocchio. Una squadra lo ha raggiunto e riscaldato poiché manifestava i sintomi dell'ipotermia. Salvato poi in elicottero.