Vicenza, pensione come "cieco assoluto" ma guidava: denunciato 

Per l'Inps era cieco ma in realtà guidava e aveva passato anche due volte l'esamente per il rinnovo della patente. I finanzieri del comando provinciale di Vicenza hanno smascherato un uomo residente a Schio che risultava beneficiario, dal dicembre 2013, di pensione di invalidità e di indennità speciale di accompagnamento in qualità di "cieco assoluto". E' stato eseguito il sequestro preventivo di beni per circa 90mila euro.