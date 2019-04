Vicenza, filo spinato sul sentiero: due ciclisti rischiano la vita

A distanza di 10 mesi, ricorda il Gazzettino, è tornato l'incubo, poiché non si tratta del primo caso. L. P. e C. C. hanno infatti rischiato grosso. Tolto il filo spinato e messo in sicurezza il sentiero i due hanno così commentato. "Ecco, qualche bastardo ha pensato di tiare il filo spinato sul Cerbaro, complimenti! Scampato pericolo per miracolo: del filo spinato all'altezza del collo può arrivare anche ad uccidere. Pazzesco". I due episodi dello scorso anno hanno prodotto altrettante denunce contro ignoti, senza risultato sull'identità dell'autore. La mano che ha teso domenica il filo spinato potrebbe essere la stessa dello scorso giugno.