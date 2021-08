Vicenza, escursionista cade e muore sul Vaio Lovarese

Tgcom24

Un escursionista è morto dopo essere caduto per una decina di metri all'interno del Vaio Lovarese, al di sopra di Recoaro (Vicenza). A dare l'allarme al Soccorso alpino è stato il compagno di salita. Giunti sul posto, i soccorritori hanno ricomposto la salma e la hanno imbarellata per spostarla di una cinquantina di metri più in basso, in un punto maggiormente agevole per il recupero, per essere trasportata al Rifugio Battisti.