Vicenza, cade con il parapendio: 64enne muore in ospedale

Un 64enne è morto dopo essere stato ricoverato nell'ospedale San Bartolo, a Vicenza.

L'uomo era in parapendio, quando a causa di una folata di vento ha perso il controllo della vela, precipitando in un campo. Portato in nosocomio con l'elisoccorso, le sue condizioni erano apparse subito gravissime. Sul posto i carabinieri della compagnia di Thiene.