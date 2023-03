Vicenza, 16enne precipita dalla finestra e muore nel tentativo di recuperare il telefono

La dinamica dell'incidente

Martedì era il compleanno della nonna di Roberto, tutta la famiglia l'aveva raggiunta a casa per farle gli auguri. Durante i festeggiamenti nell’appartamento della donna al settimo piano Roberto, iscritto al secondo anno dello scientifico è andato al bagno. Secondo gli inquirenti il ragazzo si trovava vicino alla finestra e stava armeggiando con il cellulare quando gli è caduto finendo sul terrazzo al piano inferiore. Lo studente si è quindi calato dalla finestra, ha ripreso il telefonino e tentato di tornare al piano di sopra, probabilmente arrampicandosi al pluviale. Durante la risalita avrebbe perso la presa precipitando nel vuoto. La posizione in cui è stato trovato il corpo è compatibile con una caduta accidentale. La procura però - come scrive il Giornale di Vicenza - non avrebbe archiviato il fascicolo in attesa dei risultati delle analisi del computer e dello smartphone del giovane.