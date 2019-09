Verona, truffata in chat: “Io invalida, non mi sono curata per mandare i soldi a un finto spasimante”

“Sono invalida, non riesco a camminare. Ho mandato a lui tutti i soldi che servivano per curarmi”. E’ la drammatica testimonianza di Donatella, 58 anni. In collegamento con "Pomeriggio Cinque" da Montorio, in provincia di Verona, la donna racconta la truffa di cui è stata vittima da parte di un uomo che le ha chiesto soldi per 18 mesi.



“Gli ho dato 56mila euro – racconta commossa Donatella – all’inizio mi diceva che aveva fame, poi che doveva pagare per riscattare una grossa eredità grazie alla quale mi avrebbe pagato l’operazione di cui ho bisogno prima di sposarci e vivere in Francia”. Turbata per la vicenda anche Barbara d’Urso, che ha scelto di dare spazio alla testimonianza della 57enne per evitare che simili situazioni si ripetano.