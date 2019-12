Verona, senzatetto morto di freddo in un giardino pubblico

Un senzatetto è stato trovato morto in un giardino pubblico a Verona, nei pressi di Porta Vescovo. Quando sono arrivati i sanitari del 118, il clochard era già deceduto per ipotermia. La vittima è un cittadino nigeriano di 45 anni seguito dalla Ronda della Carità, una Onlus veronese che fornisce assistenza alle persone senza dimora, portando loro pasti caldi e coperte per combattere il freddo in inverno.