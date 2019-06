L’APPELLO 17 giugno 2019 09:40 Verona, l’incubo di Ilaria: "Terrorizzata dal mio ex, ho paura per me e per i miei figli. Ma nessuno ci tutela" A Tgcom24 la donna racconta il suo dramma: "Violenze verbali e fisiche. Picchiava i bambini con il telecomando, dava loro pugni e testate. Aiutateci". L’avvocato di Ilaria: "Spesso chi denuncia viene messo in dubbio e allora non chiediamoci perché tante donne vengono ammazzate"

Ormai da mesi vive nel terrore. Il terrore di finire nella morsa del suo ex compagno. Ha paura. Paura di essere seguita, paura che lui possa fare del male a lei e ai loro figli. E’ la storia di Ilaria (nome di fantasia), 42enne veronese e mamma di due bambini di 8 e 6 anni. "Ho deciso di dire basta alla sua violenza fisica e verbale nei nostri confronti. Ma adesso sono preda dell’angoscia, temo di trovarmelo davanti da un momento all’altro. L’ho denunciato per maltrattamenti e stalking, eppure non mi sento tutelata. Quest’uomo va fermato", dice la donna a Tgcom24. Le indagini disposte in merito al caso vanno avanti, ma aspettare è un’impresa ardua. Non è stata disposta un’ordinanza che impedisca all’uomo di avvicinarsi alla famiglia. Per questo Ilaria non si sente al sicuro neanche tra le mura di casa.

Picchiava i bambini con il telecomando, li prendeva a testate. E ancora pugni sulla spalla, pizzicotti. Si scagliava soprattutto contro il grande, ma non si risparmiava neanche con il piccolo: una volta gli ha dato una sberla facendogli uscire sangue dal naso Ilaria, il suo è un accorato appello…

Sì, capisco le tempistiche e la necessità di appurare tutto da parte delle autorità, ma nel frattempo chiedo alle istituzioni di tutelare me e i miei bambini. Vivo un incubo ma è come se io fossi l’imputata, la pazza; mentre il mio ex compagno è libero di fare ciò che vuole e continua a rovinarci la vita.



Partiamo dal principio, quando è iniziato l’incubo?

Conosco il mio ex compagno da 20 anni, ma la nostra relazione è iniziata nel 2010. I problemi sono arrivati quasi subito, in concomitanza con la mia prima gravidanza. Tre anni fa, la sua aggressività verbale è degenerata in violenza nei confronti dei nostri figli.



Cioè?

Li picchiava con il telecomando, li prendeva a testate. E ancora pugni sulla spalla, pizzicotti. Si scagliava soprattutto contro il grande, ma non si risparmiava neanche con il piccolo: una volta gli ha dato una sberla facendogli uscire sangue dal naso. In quell’episodio siamo arrivati alle mani anche io e lui perché sono intervenuta per difendere mio figlio.



Assumeva gli stessi atteggiamenti anche con lei, quindi?

Era solito umiliarmi insultandomi a raffica e prendendomi a parolacce di fronte ai bambini. Mi diceva frasi come: "Sei una putt…", "Stai zitta", "Sei una str…", "Sei stupida", "Non sei capace di educare i tuoi figli", "Terrona di mer…", "Non capisci niente". Comportamenti ripetuti, che inevitabilmente vengono emulati dai ragazzi. Infatti, specialmente il piccolo, a volte, si rivolge a me nello stesso modo.



Oltre alla violenza verbale, ha subito anche quella fisica?

Mi strattonava, mi spingeva con forza. Inoltre, negli ultimi tempi, ha provato a mettermi incinta tre volte contro la mia volontà. Mi trattava come fossi un oggetto. Avevo paura di lui.



E lo ha denunciato?

Sì, la prima volta tre anni fa. Mi sono recata dai carabinieri con le foto dei maltrattamenti e me ne sono andata via con i bambini. Per cinque mesi ho vissuto in una casa famiglia. Intanto, è stato aperto un procedimento penale nei confronti del mio ex compagno e sono stati coinvolti anche i servizi sociali.



E poi cos’è successo?

Il mio ex ha iniziato un percorso terapeutico che sembrava stesse dando i suoi frutti. Davanti alla psicologa aveva perfino ammesso le sue colpe, aveva confessato i suoi "raptus" di violenza. Lo vedevo migliorato. Così, dopo qualche mese, ho deciso di dare un’altra possibilità al nostro rapporto per salvare la famiglia e siamo tornati a vivere insieme. Nel mentre, il procedimento ai suoi danni è stato chiuso. Ho pensato che si fosse trattato di un particolare momento della sua vita. Sbagliavo.



Perché?

Perché ha fatto il furbo. Aveva finto pacatezza e pentimento con me e con i bambini. Una volta chiuso il procedimento e ricominciata la convivenza, è tornato quello di prima. Ha smesso di andare dalla psicologa e si è rifiutato di continuare il percorso terapeutico di coppia. E, un po’ alla volta, è tornato a essere violento. La verità è che lui ha fatto tutto questo solo per tornare con me. Ha sempre usato i figli come un mezzo, di loro non gli importa niente. Infatti le violenze più grandi le ha fatte a loro. Da dicembre dell’anno scorso la situazione è nuovamente degenerata. Finché il 30 marzo di quest’anno ho detto basta.