Verona, coppia gay si difende da aggressioni omofobe alzando un muro ma il Comune ne chiede la rimozione

Tornano loro malgrado al centro della cronaca Andrea e Angelo, coppia gay di Grezzana (Verona) vittima di ripetute aggressioni omofobe nei mesi scorsi. Per proteggersi da insulti, intimidazioni e angherie hanno deciso di erigere all'esterno della propria abitazione un muro di lamiera lungo l'intero perimetro come protezione. Ma per il Comune quella recinzione deve essere rimossa in quanto abusiva.