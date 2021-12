Verona, allarme per una fuga di gas in centro storico

vigili-del-fuoco

Allarme per una fuga di gas in pieno centro storico a Verona. La polizia locale ha chiuso al transito la zona di Ponte Navi, nel centro città, per una fuoriuscita che potrebbe essere avvenuta nella rete di distribuzione. Sul posto lavorano i tecnici di Megareti e i vigili del fuoco. Tutta l'area è stata interdetta al traffico veicolare e ai pedoni. Deviato sulla circonvallazione esterna, fino al termine del servizio, anche il trasporto pubblico.