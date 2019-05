Verona, aereo precipita nell’Adige a Pescantina: passeggero messo in salvo dal pilota disabile

Poteva essere un incidente drammatico quello avvenuto a Pescantina (Verona), in zona Colombina, dove un Cessna Centurion ha planato in acqua in seguito a un'avaria. La decisione di far planare il piccolo aereo monomotore è stata presa dal pilota Paolo Pocobelli, diventato paraplegico a seguito di un incidente con il paracadute avvenuto nel 1993. Il 48enne milanese, che nonostante le proprie condizioni ha ottonuto tutte le qualifiche di un pilota commerciale esercitandosi proprio all’aeroclub di Verona (unico in Italia), è riuscito a mettere in salvo il suo allievo, un apprendista bresciano, che non ha riportato alcuna ferita.