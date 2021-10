Verona, accoltellarono ragazzo senza motivo: arrestati due minorenni

ansa

I carabinieri di Peschiera del Garda hanno arrestato due minorenni con l'accusa di aver accoltellato più volte e senza alcuna ragione un 28enne di Bardolino, in provincia di Verona, lasciandolo sanguinante a terra. I fermati sono accusati di tentato omicidio in concorso e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere in concorso. I fatti risalgono alla notte dell'11 settembre.