Verona, 27enne trovata morta in casa dal fidanzato: è omicidio

ansa

Una ragazza è stata trovata morta in un appartamento a Calmasino di Bardolino (Verona), una zona collinare sopra il lago di Garda. E' stato il fidanzato, con cui la donna viveva, a scoprire il cadavere in una pozza di sangue e ad avvertire le forze dell'ordine. I carabinieri indagano e si segue la pista dell'omicidio. A far scattare l'allarme è stata l'assenza della 27enne sul luogo di lavoro.