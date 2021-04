Venezia, vaccini sul vaporetto anche a Pasquetta 

A Venezia la campagna vaccinale prosegue anche nel giorno di Pasquetta. Gli over 80 della Laguna, in questi giorni, stanno sperimentando un nuovo hub per le somministrazioni delle dosi anti Covid ed è quello che si trova a bordo di un vaporetto. La tipica imbarcazione del luogo, infatti, è stata convertita in un ambulatorio mobile diretto all'Isola di Sant'Erasmo come documentano le immagini mostrate in diretta a "Mattino Cinque".

"Abbiamo dedicato una giornata per raggiungere gli abitanti dell'isola che hanno difficoltà ad arrivare nei centri vaccinali - spiega uno dei responsabili dell'iniziativi - nella giornata di oggi faremo un centinaio di vaccini, per le dosi che avanzeranno, abbiamo una lista di pazienti che aspettano di ricevere il vaccino a domicilio".