Venezia, turista olandese in Vespa in centro: multa e Daspo urbano

La caccia all'ultimo turista cafone di Venezia, diventato virale sui social, è durata qualche ora.

Il comandante generale della polizia municipale, Marco Agostini, ha annunciato che il vespista solitario immortalato con video e immagini da passanti e telecamere di sicurezza mentre sfrecciava su ponti, calli e aree pedonali delle Zattere è stato identificato e multato di 600 euro. Non solo, per lui è arrivato anche il Daspo urbano. Si tratta di un 19enne olandese, in viaggio in Italia in Vespa. Non si era mai visto uno scooter girare in Laguna.