Venezia, 14enne tenta il suicidio: era vittima di bullismo a scuola

I provvedimenti della scuola di Venezia

Per prima cosa è stato indetto un consiglio di classe per parlare del gesto dell'adolescente. Il giovane ha riferito che a scuola e nel convitto, dove dorme con alcuni compagni di classe, veniva sistematicamente preso in giro e isolato. Il giovane era stato spostato in un'altra stanza, per tenerlo lontano dai suoi presunti aguzzini. Ancor prima del gesto del ragazzo, quattro alunni erano stati sospesi per 10 giorni per aver tenuto in classe comportamenti non adeguati.