Venezia, slitta di un mese il pagamento della Tari

Dopo i danni causati dall'eccezionale acqua alta, la Giunta comunale di Venezia si riunirà in via straordinaria per adottare un provvedimento che dispone il posticipo dell'imminente scadenza della quarta rata della Tari per tutti i cittadini e le imprese dell'intero Comune. La nuova scadenza, informa l'amministrazione lagunare, sarà fissata per il 16 dicembre.