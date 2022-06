Venezia, radiata dall'Ordine dei Medici la dottoressa No Vax Barbara Balanzoni: "Me ne fotto"

Ad annunciarlo è stata lei stessa su Twitter, pubblicando anche i nomi dei responsabili che hanno preso la decisione. Secondo questi ultimi, la Balanzoni ha espresso la sua avversione nei confronti della gestione sanitaria della pandemia Covid "con toni violenti e aggressivi ". Il tutto conducendo una campagna di aggressione verbale contro colleghi, ospedali, il ministero e lo stesso Ordine. "Me ne fotto" del provvedimento, ha tuonato ancora la dottoressa sui social.

Venezia, la dottoressa No Vax Barbara Balanzoni radiata dall'Ordine

La condotta di Barbara Balanzoni

- Nel provvedimento di radiazione, Barbara Balanzoni ha "insultato senza ritegno, usato frasi e parole volgari e scurrili". La professionista, inoltre, non ha mai fatto mistero di aver curato pazienti positivi al coronavirus a casa. Non solo: dopo la sospensione dall'Ordine, avvenuta a gennaio 2022, ha continuato a svolgere la professione di medico e ha spinto i contagiati a evitare di recarsi in ospedale.

Il ministero della Salute "va messo in carcere, interamente"

, ha dichiarato ancora la Balanzoni su Twitter. "Si trasforma il ministero in una casa circondariale, perché questo è quello che merita, e poi si vedrà con il processo quello che vien fuori, ma intanto serve la custodia cautelare". La dottoressa ha inoltre ribadito che continuerà a esercitare abusivamente la professione.