Venezia, madre e figlio uccisi da esalazioni monossido di carbonio

Una 70enne e il figlio 40enne sono stati trovati morti a Venezia, nella loro casa nel sestiere Castello: i due, a quanto pare, sono stati uccisi da un avvelenamento da monossido di carbonio. L'uomo, che risiedeva a Mestre, da qualche era tornato nella casa della mamma, dove si fermava a dormire: non è escluso che l'avesse fatto per non lasciarla sola in questi giorni di acqua alta.