Stando al quotidiano, i genitori della piccola hanno immediatamente praticato le prima manovre per disostruire le vie respiratorie, ma la bimba aveva sempre più difficoltà a respirare. Il padre di Elettra ha quindi deciso di portare la figlia in auto nel vicino ospedale, dove - si legge nell'articolo del Mattino di Padova - "il medico di turno ha praticato le manovre salvavita cercando di far respirare la piccola, che però ha avuto un arresto cardiaco a causa della mancata respirazione. Nel frattempo, era partita la procedura di emergenza in questi casi, con la richiesta di elisoccorso". Un primo elisoccorso è arrivato da Treviso, ma purtroppo ha registrato un'avaria e non è potuto ripartire. Ne è poi arrivato un altro da Padova. Nel mentre alla piccola era stato tolto il tappo dalla trachea, ma le sue condizioni continuavano a essere molto gravi.