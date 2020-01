Venezia, il Mose sarà operativo entro 6 mesi per le emergenze

"Entro sei mesi tutte le paratoie del Mose saranno in grado di funzionare per le emergenze": lo ha detto il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, al termine di un incontro in Prefettura. Brugnaro ha sottolineato che il commissario Elisabetta Spitz a breve renderà noto "il cronoprogramma per il completamento dell'opera".