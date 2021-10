Venezia, donna investita e uccisa mentre fa jogging: il pirata della strada è un addetto alla nettezza urbana

Per ora non sono stati dati nomi, ma una volta che i carabinieri risaliranno all'identità dell'uomo che guidava il mezzo, verrà iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale e omissione di soccorso.

Erano stati alcuni passanti a lanciare l'allarme martedì mattina, dopo aver visto il corpo della donna riverso a terra, ma quando i sanitari del Suem 118 erano intervenuti sul posto non avevano potuto fare altro che constatare la morte della 67enne. Le indagini sono state condotte dai carabinieri di Caorle e dall'aliquota operativa di Portogruaro.