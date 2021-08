ansa

Un ragazzo che viaggiava a bordo di uno scooter elettrico è morto all'alba a Roma in un incidente con un'auto che dopo l'impatto non si è fermata. E' accaduto intorno alle 5 su via Ostiense. Una pattuglia dei carabinieri della stazione Garbatella ha notato un gruppo di ragazzi che si sbracciava per attirare l'attenzione. A terra c'era un giovane: all'arrivo dei soccorsi però per lui non c'era più niente da fare. Stando alle testimonianze, la macchina coinvolta nell'incidente è scappata dopo lo scontro.