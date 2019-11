Venezia, Brugnaro ai cittadini: "Fate la conta dei danni"

Il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha invitato i cittadini a "fare la conta dei danni subito" per procedere poi ai rimborsi. Per quanto riguarda la possibilità di sospendere gli adempimenti tributari per i cittadini danneggiati, il capo del dipartimento della Protezione civile, Angelo Borrelli, ha spiegato che una risposta dovrà arrivare dal ministero dell'Economia, in quanto è necessario un apposito decreto".