Venezia, auto finisce nel fiume Adige: ricerche in corso

Sono in corso le ricerche da parte dei vigili del fuoco di una vettura che sarebbe finita nel fiume Adige in località Gallianta, nel territorio del comune di Cavarzere (Venezia). A dare l'allarme un automobilista che ha visto l'auto uscire di strada per finire nel corso d'acqua. Le ricerche sono rese difficili dall'oscurità ma anche del tratto limaccioso del fiume.