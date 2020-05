Venezia, a capo della banda dei 100 furti in casa in tre regioni una boss con reddito di cittadinanza

Cento furti in casa in tre regioni, Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, tra settembre 2018 e ottobre 2019, per un bottino di oltre mezzo milione di euro. Il blitz dei carabinieri nelle province di Venezia, Verona, Piacenza e Rovigo ha portato all'arresto di otto persone. Tra loro la boss della banda di sinti che svaligiava abitazioni, auto in sosta in supermercati e cimiteri: Bruna Hodorovich, 44 anni, residente in una casa popolare di Cavarzere (Venezia), con reddito di cittadinanza.