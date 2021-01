Venezia, a 107 anni batte il coronavirus e festeggia il suo compleanno

Dopo aver superato la Spagnola, tanti anni fa, oggi Linda Franzo , per tutti Pierina, ha battuto anche il Covid . E il 2 gennaio 2021, ormai guarita, ha festeggiato il suo 107esimo compleanno . Nata il 2 gennaio del 1914, Linda ha spento le candeline attorniata dal personale del Centro servizi residenziali di Caorle (Venezia) , che l'ha curata durante la malattia.

Nata in una famiglia contadina di Cortellazzo di Jesolo, Linda è rimasta presto orfana del papà, morto durante la Prima guerra mondiale. Si è sposata molto giovane, perdendo anche il marito ad appena 22 anni: un'altra tragedia della guerra, questa volta il secondo conflitto mondiale, in cui l'uomo è rimasto ucciso.

Linda era già mamma di due bambini, di due e quattro anni. Senza marito, si è rimboccata le maniche lavorando come tuttofare nella caserma dei carabinieri di Caorle, per poi fare la stagionale e, infine, ingegnarsi come cuoca. Da sola è riuscita così a costruirsi una casa, crescere i suoi due figli e mandarli a scuola.

Ospite dal 2017 del Centro servizi residenziali dell'Azienda speciale Don Moschetti, ha sempre goduto di buona salute. Ma a novembre, in seguito a un focolaio nella struttura, è risultata positiva al Covid. Linda però è riuscita a sopravvivere anche al coronavirus, festeggiando così il suo 107esimo compleanno.

Un'altra ultracentenaria, Fiorina Fiorelli, anche lei di 107 anni, è stata vaccinata contro la malattia in Lazio il primo giorno dell'anno.