Venezia, 23enne muore travolta da due auto al matrimonio della sorella

Per fumare era uscita dal ristorante nel quale si festeggiavano le nozze della sorella: è stata travolta e uccisa sul colpo da due auto. E' stata questa la tragica sorte di una 23enne ungherese, Mercédesz Vivien Zakor, arrivata in Italia a Torre di Mosto (Venezia) per partecipare al matrimonio. Sul luogo dell'incidente incombeva una fitta nebbia.