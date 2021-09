Parroco si sente male durante un matrimonio: muore allo scambio degli anelli

Tra gli invitati c'era anche un medico che ha provato a soccorrere il parroco, ma sue le condizioni sono apparse subito gravi. Per lui non c'è stato nulla da fare. Don Aldo, che avrebbe dovuto celebrare anche il battesimo del figlio della coppia, era amatissimo in paese.

"La comunità Vinchiese si stringe al dolore della famiglia Rosso, per la perdita del nostro Don Aldo" si legge in un post Facebook pubblicato dall'amministrazione comunale, subito condiviso e commentato dai fedeli che hanno apprezzato in modo particolare il suo impegno durante la pandemia. Parroco dal 1974, per stare vicino alla comunità durante l'emergenza Covid, ha fatto installare un altoparlante sulla facciata della chiesa in modo da farsi sentire anche all'esterno. Una vera e propria missione la sua, con un unico fallimento: benedire le nozze di Claudia e Giovanni.