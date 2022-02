Veneto, i medici del pronto soccorso selezionati da personale con titolo di scuola alberghiera

Il presidente di una cooperativa che recluta medici da mandare negli ospedali italiani, in particolare quelli veneti, ha frequentato una scuola alberghiera ad Aversa (CE). "Di un medico le cose importanti da sapere sono innanzitutto l'iscrizione all'albo" queste le parole di Luigi Buompane che alle telecamere di "Fuori dal Coro" spiega come avviene il reclutamento del personale medico sanitario nella sua cooperativa.

Un fenomeno che avviene in tutta Italia specie in Veneto dove la situazione è drammatica. "La carenza di personale medico e di comparto è impressionante, mancano oltre 250 medici e circa 600 personale di comparto" aggiunge Marco Busato infermiere Cgil della funzione pubblica di Venezia. Ed è qui che entrano in gioco le cooperative che vanno a trovare i medici, li reclutano in modo superficiale, a volte senza nessuna qualifica, esperienza o addirittura senza una specializzazione, e li mandano a ricoprire ruoli in aeree critiche come pronto soccorso, rianimazione, pediatria e ortopedia, consapevoli della loro incapacità nel gestire situazioni di vera emergenza.