Vaccini anti-Covid, dal 7 febbraio esenzioni solo in formato digitale

Ansa

Dal 7 febbraio le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid sono emesse esclusivamente in formato digitale, in modo analogo a quanto già avviene per il Green Pass, e avranno validità sul solo territorio nazionale. Chi è già in possesso di un certificato di esenzione cartaceo deve ora richiedere la nuova certificazione con QR code. Fino al 27 febbraio è possibile usare sia le certificazioni cartacee sia le digitali, mentre dal 28 sarà necessario avere il certificato elettronico per accedere a luoghi e servizi dove è richiesta la certificazione verde.