Variante Delta, Zaia: "Non stiamo ricoverando persone vaccinate"

"Le persone che stiamo ricoverando non sono vaccinate". Così il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, commenta i dati dei contagi da Covid, in risalita a causa della variante Delta: "Sarà la più diffusa - dice a "Stasera Italia" - i giovani che sono positivi, sono quasi tutti asintomatici. Il rischio è che qualcuno di loro abbia a casa qualche parente non vaccinato, ed è qui che dobbiamo intervenire".

Per Zaia, comunque, l'estate non è in pericolo: "Basterà continuare a rispettare le regole che conosciamo - ha proseguito il governatore del Veneto - la novità di questa estate è che abbiamo i vaccini, c'è una fase di stanca perché molti pensano di vaccinarsi in autunno. Questo è un errore e lo stiamo vedendo con la variante Delta".