Covid, Rezza: misure più rigide per turisti da Spagna e Portogallo

"Si stanno valutando misure più rigide per chi arriva da Spagna e Portogallo". Lo ha annunciato il Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute, Gianni Rezza, rispetto agi ingressi da dove al momento non e' prevista nessuna misura di quarantena. La Francia ha sconsigliato ai propri cittadini di andare in vacanza in quei Paesi. Drastica la decisione di Malta che ha vietato l'ingresso sull'isola ai non vaccinati.