Valanga sulle Dolomiti sopra Cortina, morto un 23enne

Un giovane di 23 anni è morto sopra Cortina , travolto da una valanga caduta nella zona Tofana di Rozes , sopra il rifugio Giussani. Il ragazzo, bellunese, si trovava in compagnia del fratello di 27 anni ed è stato trascinato a valle per oltre 200 metri. Sono intervenuti gli uomini del Soccorso alpino con l'elisoccorso.

Prima uscita - Gli alpinisti coinvolti erano alla prima uscita dopo il lockdown. La vittima stava risalendo con gli sci nella zona del Pilastro in compagnia del fratello. Stando ad alcuni testimoni, nella zona vicino erano presenti diverse persone: in molti, infatti, in giornata si sono recati sino al Rifugio Angelo Di Bona e da lì stavano sciando lungo il vallone della Tofana.. Al distacco della valanga avrebbero contribuito la giornata di sole e la temperatura elevata. Sul posto è intervenuto anche il Soccorso alpino della Guardia di Finanza, oltre ai carabinieri e ai sanitari.

Altra valanaga sulla Marmolada - Già in mattinata alcuni scialpinisti avevano lanciato l'allarme per un'altra valanga staccatasi da Punta Penia, sul ghiacciaio della Marmolada. L'intervento dei soccorritori si è concentrato principalmente nella zona dell'attacco della ferrata delle Roccette nella parte alta del ghiacciaio, a quota 3.300 metri. Al momento non risultano persone coinvolte.