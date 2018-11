Ubriaco e drogato investe turista sloveno, "denunciato" dai genitori

L'episodio è avvenuto tra le 5 e le 6 del mattino alle porte di Eraclea mare. I genitori, non convinti della versione presentata dal figlio, hanno percorso la strada a ritroso imbattendosi nei carabinieri che stavano facendo i rilievi del caso nel luogo in cui era morto il turista sloveno. Ad accorgersi dell'uomo a terra è stata una signora che ha immediatamente avvertito 118 e carabinieri.



I genitori hanno riferito alle forze dell'ordine che il figlio era tornato da poco a casa con l'auto danneggiata. I carabinieri si sono così presentati nell'abitazione mentre il giovane stava ancora dormendo. Dopo averlo svegliato lo hanno portato in caserma per gli accertamenti. Le analisi del sangue hanno subito evidenziato un abuso di sostanze alcoliche e droga. Dopo aver sentito il parere del magistrato, il diciottenne è stato condotto in carcere per omicidio stradale e omissione di soccorso, oltre che per guida in stato di ebbrezza e guida sotto l'uso di stupefacenti.