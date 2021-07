Treviso, sequestrati 30mila litri alcol per produzione illecita gel

Guardia di finanza

La guardia di finanza di Treviso ha sequestrato 30mila litri di di alcol denaturato, spacciato per liquido lavavetri concentrato, destinato alla produzione illecita di prodotti disinfettanti e gel igienizzanti. Il materiale è stato trovato dai finanzieri quando hanno fermato per un controllo un camion che dopo essere partito dalla Polonia e aver fatto tappa in Austria, era entrato in Italia dal valico di Tarvisio.