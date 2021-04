Treviso, maxi sequestro di mascherine e gel non a norma

lapresse

La guardia di finanza di Treviso ha sequestrato oltre 100mila mascherine e 300 litri di gel igienizzante messi in vendita in note catene della grande distribuzione. I prodotti erano stati infatti immessi in commercio in violazione delle disposizioni del Codice del consumo, in quanto privi del contenuto minimo delle informazioni inerenti al nome o alla ragione sociale e alla sede del produttore.