Treviso, martellate in testa per rubargli l'orologio: "Un altro colpo e sarei morto"

A Giuliana trema ancora la voce mentre racconta la violenta rapina subita nella sua casa di Caerano di San Marco, in provincia di Treviso: "Se avessi aspettato l'ambulanza o mio figlio, mio marito sarebbe morto". La signora e il marito Renzo Durante, di 81 anni, sono stati sorpresi domenica 4 ottobre, poco dopo la mezzanotte, mentre dormivano nella loro camera da letto: due malviventi sono arrivati a prendere a martellate l'anziano per togliergli dal polso un orologio di valore.



"Un terzo colpo e sarei morto", spiega l'ex ristoratore veneto a "Mattino Cinque", ancora terrorizzato per la terribile esperienza. "E' da domenica che non dormo - ha raccontato l'uomo - mi sembra sempre di vederli davanti". "Era in un lago di sangue, ho guidato in contromano tanto ero sconvolta", ha aggiunto la signora Giuliana che, dopo la brutale aggressione, ha avuto la lucidità di caricare il marito in auto per portarlo al pronto soccorso.