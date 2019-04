Treviso, insultata perché allatta seduta al tavolino di un bar

Offesa e insultata da una donna per aver allattato il figlio seduta in un bar. E' successo a Castelfranco Veneto , nel Trevigiano. La mamma, a detta di alcuni testimoni, stava soltanto con un seno scoperto, senza alcuna ostentazione o atteggiamenti che potessero offendere il decoro. A difenderla dall'aggressione verbale è stata un'altra donna. Non sono mancate, poi, le polemiche, su Facebook, sul gruppo cittadino.

"In un mondo in cui ci sono donne in reggiseno che ballano in prima serata, pubblicità di donne in atteggiamenti sexy e quant'altro, cartelli pubblicitari appesi sulle strade, come si può considerare una mamma che allatta in pubblico un gesto di cattivo gusto?", si è chiesta una giovane che ha raccontato sui social l'episodio.