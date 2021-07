Treviso, focolai in due feste: 24 i positivi e 75 in isolamento

Ansa

Vi sono due feste private tra giovani, a Jesolo e a Treviso, all'origine di due focolai di Covid-19 scoperti in Veneto. Sono 24 finora i ragazzi risultati positivi in attesa della conferma del molecolare e 75 le persone messe in isolamento domiciliare, dopo l'attività di contact tracing. Tutti i campioni positivi sono stati inviati ai laboratori per il sequenziamento, al fine di individuare la variante responsabile del focolaio Trevigiano.