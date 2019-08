Trenino monorotaia si ribalta in un parco divertimenti nel Veronese: 7 feriti

Una giornata nera per la struttura vicina al lago di Garda, perché in precedenza, sempre all'interno di Movieland, c'era stato un altro incidente, di minor entità, sull'attrazione "Kitt Superjet". Una delle barche avrebbe imbarcato troppa acqua e si è inabissata, facendo finire nella piscina alcuni passeggeri, tutti muniti di giubbotto di salvataggio, che sono stati costretti a raggiungere a nuovo il bordo della vasca. Il parco, con una nota, ha assicurato che nessun visitatore è rimasto infortunato.



Ben più pericoloso quanto accaduto nel pomeriggio al trenino monorotaia, il "Back to the backstage", che percorre tutto il perimetro del parco ad un'altezza di circa tre metri da terra, per far ammirare tutte le attrazioni da punti panoramici. Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, sarebbe stata la rottura di un bullone a far sganciare un tratto di binario, causando il ribaltamento di due carrozze, con sette persone a bordo. Il trenino si trovava in quel punto a due metri da terra.



Sono stati momenti di panico. Subito sono scattati i soccorsi e in breve tempo sono giunti sul posto i vigili del fuoco, che oltre ad aiutare i feriti, hanno recuperato con una piattaforma altri sette visitatori rimasti bloccati sulle altre carrozze del trenino. Tre feriti sono stati trasportati a Verona a Borgo Trento, gli altri quattro alla clinica Pederzoli di Peschiera del Garda. Nessuno è in gravi condizioni.