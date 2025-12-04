Torri di Quartesolo (Vicenza), donna trovata in una pozza di sangue

Una donna è stata trovata in una pozza di sangue intorno alle 5 del mattino, a Torri di Quartesolo (Vicenza), all'esterno della palazzina dove vive con il marito e il figlio. Ad arrivare sul posto per primo è stato il personale sanitario del Suem 118 dopo aver ricevuto l'allarme. La donna è stata trasportata in condizioni disperate all'ospedale San Bortolo di Vicenza. La polizia, avvisata dal personale del 118, sta svolgendo le indagini per ricostruire quanto accaduto: al momento nessuna pista è esclusa.