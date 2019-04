Statale chiusa nel Vicentino, ma il sindaco 88enne sfreccia a 140 all'ora

E' stato beccato dai vigili a sfrecciare fino a 140 chilometri l'ora, nonostante il divieto di transito sulla statale del Costo, nel Vicentino, chiusa per le prove di una tradizionale gara automobilistica. Ma la sorpresa per gli agenti doveva ancora venire: protagonista, infatti, il sindaco di Roana, Valentino Frigo, 88 anni. "Avevo fretta", si è difeso giustificando la velocità per impegni di lavoro. Per lui comunque è scattata una multa salata.