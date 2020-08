Scuola, Vo' Euganeo anticipa la riapertura: si inizia il 7 settembre

L'anno scolastico a Vo' Euganeo inizierà il 7 settembre, una settimana prima rispetto al calendario previsto in Veneto. La località padovana, diventata "zona rossa" insieme a Codogno, potrà così "rodare" l'organizzazione scolastica in vista della visita del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, prevista per il 14 settembre. "Anticiperemo l'apertura al 7 per la scuola d'infanzia e al 9 per le elementari e medie", ha detto il sindaco Giuliano Martini.