Scoppia rogo a Bibione (Venezia): escursionisti si salvano lanciandosi in mare

Gli escursionisti si trovavano nella zona tra il Faro e il Passo Barca quando il rogo è scoppiato e si è propagato velocemente costringendoli a riva. Per sfuggire alle fiamme e al fumo, che rischiava di intossicarli, gli otto si sono gettati in acqua. A soccorrerli è stato poi il personale della capitaneria di porto che stava presidiando la zona.

Pompieri in azione da tutto il Veneto, richiesti Canadair -

Per fronteggiare il vasto incendio, che sta interessando una vastissima zona tra Faro e Passo Barca, sono stati inviati vigili del fuoco anche da Udine, Padova, Rovigo e Vicenza. Complessivamente, considerati anche i primi equipaggi giunti da Portogruaro, Latisana, Lignano e Mestre, stanno operando 2 autopompe, 6 autobotti tra cui due autocisterne chilolitriche, 3 moduli antincendio boschivo, 25 operatori con l'apporto anche dell'elicottero Drago 71, decollato da Venezia. Il personale sta cercando di limitare i danni alla pineta. Sul posto anche numerose squadre dell'antincendio boschivo della Regione Veneto. E' stato richiesto l'utilizzo dei Canadair.





Evacuata una porzione di spiaggia libera -

La porzione di spiaggia libera che va dalla zona del Faro e del Passo Barca fino alle prime concessioni demaniali è stata evacuata dalle forze dell'ordine per consentire le operazioni di spegnimento del rogo e di eventuale soccorso a persone coinvolte. Sul posto c'è il personale della Polizia locale di San Michele al Tagliamento che ha disposto lo spostamento dei bagnanti e vigila sul fatto che non ci siano curiosi che cerchino di avvicinarsi alla zona.

Aria irrespirabile a Lignano a causa del fumo -

A parte le otto persone tratte in salvo dalla Capitaneria di Porto di Lignano, sulla sponda friulana, non ci sarebbero altre persone coinvolte o disperse a causa dell'improvviso scoppio delle fiamme. Il fumo, che spira prevalentemente verso Lignano, sta tuttavia causando serissimi disagi a residenti e turisti. In alcune strade della località della provincia di Udine le persone si sono chiuse in casa perché l'aria è irrespirabile.