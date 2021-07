Samantha D'Incà, i genitori: è come Eluana Englaro, lasciatela morire

Facebook

"La sua vita non è più vita, è pura sofferenza, non avrebbe mai voluto un'esistenza così: in un letto di ospedale come in prigione, senza più coscienza, alimentata con una sonda, tormentata dai dolori. Ha trent' anni e nessuna speranza di miglioramento. La nostra bambina non c'è più, lasciatela andare via". Tornano ad appellarsi allo Stato, che si è già pronunciato con un "no", i genitori di Samantha D'Incà, la 30enne di Feltre da novembre in stato vegetativo dopo l'intervento a una gamba. "Il suo cervello per troppo tempo non aveva ricevuto ossigeno. La nostra Samy era entrata in ospedale per una frattura, ne è uscita come un vegetale, come Eluana Englaro. Intorno alla nostra famiglia è sceso il buio", raccontano papà Giorgio e mamma Genzianella a La Repubblica.