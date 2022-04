Rovigo, riaffiora dal Po un borsone contenente un cadavere

A Occhiobello, in provincia di Rovigo, è stato trovato, nelle acque del Po, un borsone nero contenente un cadavere in stato di decomposizione.

Non è ancora stato possibile identificare la vittima e nemmeno stabilire se il corpo sia quello di una donna, come comunque sembrerebbe in base ai primi accertamenti. Non confermata l'indiscrezione secondo cui il cadavere sarebbe mutilato. La procura locale indaga per omicidio.