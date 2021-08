Rovigo, motociclista urta una civetta e cade: morto 24enne

Un 24enne è morto dopo avere perso il controllo della moto su cui viaggiava. A causare l'incidente è stato l'impatto con una civetta che ha urtato il casco del centauro. La vittima, Nico Duò era abitante ad Ariano Polesine (Rovigo), dove è avvenuto l'incidente. Inutile la corsa in ospedale, il ragazzo è morto poco dopo il ricovero per le ferite riportate.

"Non ci sono parole per commentare una tragedia simile, solo una profonda tristezza. La PN Padovanuoto è vicina ai familiari e agli amici di Nico in questo momento di dolore". Sono le parole con cui sui social la Pallanuoto Padova ricorda Nico Duò, che come rivestiva il ruolo di centroboa.

"Una terribile notizia sconvolge la PN Padovanuoto - conclude la società sportiva -. La PN Padovanuoto è vicina ai familiari e agli amici di Nico in questo momento di dolore".